Grenzregion: Sorge um sehr hohe Inzidenz in den Niederlanden Stand: 13.07.2021 17:18 Uhr Mit Sorge schauen das Emsland und die Grafschaft Bentheim auf die stark steigenden Corona-Inzidenzwerte in den Niederlanden. Landrat Fietzek appelliert, nicht ohne Grund ins Nachbarland zu reisen.

Nachdem die Werte in den Niederlanden vergangene Woche konstant gesunken waren, steigen sie dort nun stark an. In den gesamten Niederlanden liegt der Wert bei rund 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage. Einige Regionen - wie Groningen - melden Werte über 360. Dabei waren die Zahlen Ende Juni noch so weit gesunken, dass dort alle Corona-Maßnahmen aufgehoben worden waren. Der Tourismus sollte wieder angekurbelt und deutsche Urlauber gewonnen werden. Noch hat die Bundesregierung das Nachbarland allerdings nicht als Risikogebiet ausgewiesen.

Landrat: Besser keine Reisen ohne triftigen Grund

Für das Emsland und die Grafschaft Bentheim ist das eine kritische Situation. Denn noch können die Menschen beidseits der Grenze ohne Beschränkungen wie Tests oder Impfnachweise in das andere Land fahren. Und nicht nur das: In der Grafschaft leben viele Niederländer, die aber auf der anderen Seite der Grenze arbeiten. Dem Landrat der Grafschaft Bentheim, Uwe Fietzek (parteilos), sind eigenen Angaben zufolge die Hände gebunden. Er könne nur an alle Bürger appellieren, vernünftig zu sein - und keine Reisen ohne triftigen Grund ins Nachbarland zu unternehmen. Und auch umgekehrt: dass die Niederländer erst einmal daheim blieben.

Auch die Verantwortlichen im Emsland sind besorgt. Eine Sprecherin betonte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass der Landkreis nichts unternehmen kann. Zumindest so lange die Bundesregierung die Niederlande nicht als Risikogebiet einstuft.

