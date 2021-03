Greensill Bank: Osnabrück und Nordenham bangen um Einlagen Stand: 09.03.2021 20:09 Uhr Mehreren Kommunen droht wegen der finanziellen Probleme der Bremer Greensill Bank ein Millionenverlust. Auch Osnabrück und Nordenham haben dort viel Geld angelegt.

Im Osnabrücker Rat ist am Dienstag über die Geschäfte mit der in Schieflage geratenen Bremer Greensill Bank beraten worden. Die Verwaltung wollte die Ratsmitglieder über den aktuellen Stand informieren, sagte ein Stadtsprecher im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Erstmals übertrug die Stadt die Ratssitzung live im Internet. Am Freitag hatte Kämmerer Thomas Filllep bekannt gegeben, dass die Stadt rund 14 Millionen Euro bei der mittlerweile geschlossenen Greensill Bank angelegt hatte. Die Ratsfraktion der Grünen hat dazu einen Fragenkatalog an den Oberbürgermeister und den Finanzvorstand geschickt. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Volker Bajus, sagte, er erwarte, dass diese Fragen öffentlich im Rat beantwortet werden.

Auch Nordenham droht Millionenverlust

Auch die Stadt Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist betroffen: Sie hat rund 13,5 Millionen Euro bei der angeschlagenen Bank angelegt. Das Geld war für Kanalarbeiten gedacht. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hatte die Stadt das Geld seit 2018 bei Greensill geparkt, um Strafzinsen für Spareinlagen zu vermeiden. Laut Bürgermeister Carsten Seyfarth (SPD) wird es am 18. März eine Sitzung des Rates geben. Dort soll umfassend geklärt werden, wer das Geld bei einer Bank geparkt hat, wo es keine Sicherheiten für diese Einlagen gab. Seyfarth sagte aber auch, dass es für ihn mehr als befremdlich sei, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht rechtzeitig vor den finanziellen Schwierigkeiten bei Greensill gewarnt habe.

