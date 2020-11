Greenpeace: antibiotikaresistente Keime in Schweineställen Stand: 18.11.2020 16:51 Uhr Die Umweltorganisation Greenpeace hat nach eigenen Angaben im Landkreis Cloppenburg Gülleproben genommen und in allen Antibiotika-Rückstände gefunden. Auch resistente Keime seien nachweisbar gewesen.

Demnach wurden Proben in elf Schweineställen in Cloppenburg, Lastrup und Essen, Gülle-Proben genommen. Die antibiotikaresistenten Keime seien in sieben Proben nachgewiesen worden, sagte Greenpeace-Sprecher Dirk Zimmermann. Die Organisation sieht darin eine große Gefahr: Die Gülle würde oft weit über 200 Kilometer transportiert. So wachse die Gefahr, dass die Erreger sich weiter verbreiten und auch Menschen bedrohten.

Landvolk: Werte "unwissenschaftlich"

Das Niedersächsische Landvolk hingegen hält die vorgelegten Zahlen für "unwissenschaftlich". Greenpeace vernachlässige zudem, dass die Dünger- und Antibiotikamengen seit Jahren zurückgingen, so Christoph Friederich vom Landvolk. Der Landkreis Cloppenburg gilt als Hochburg der Schweinemast in Niedersachsen.

