Grafschaft informiert über Bürgerentscheid in Nordhorn

Die Menschen in der Grafschaft Bentheim entscheiden am ersten Sonntag im Mai darüber, ob in Nordhorn eine neue Eissporthalle gebaut wird oder nicht. Im Vorfeld des Bürgerentscheids informiert der Landkreis in dieser Woche über Einzelheiten des Vorhabens. Zum Auftakt kommen die Verantwortlichen des Projekts Dienstagabend ins Burg-Gymnasium nach Bad Bentheim. Weitere Info-Abende sind am Mittwoch in Neuenhaus und Donnerstag in Emlichheim und Nordhorn geplant. Experten gehen davon aus, dass der Abriss der alten Halle und der Neubau insgesamt 22,5 Millionen Euro kosten werden. Die jährlichen Betriebskosten der neuen Eissporthalle werden auf bis zu 1,4 Millionen Euro geschätzt.

