Stand: 12.02.2022 08:46 Uhr Grafschaft: Kleinkind von Auto erfasst und schwer verletzt

In Halle im Landkreis Grafschaft Bentheim ist am Freitag ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Auto die Straße Auf der Becke, als sie in einer Linkskurve den knapp zweijährigen Jungen auf seinem Dreirad übersah und ihn schließlich erfasste. Das Kleinkind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

