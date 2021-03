Stand: 23.03.2021 15:44 Uhr Grafschaft: Keine strengeren Regeln trotz hoher Inzidenz

In der Grafschaft Bentheim liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert seit Freitag - und damit fünf Tage in Folge - bei knapp über 100. Trotzdem erklärt sich der Landkreis vorerst nicht zur Hochinzidenzkommune. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der Wert am Mittwoch wieder unter 100 liegen wird, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Gesundheitsamt der Grafschaft habe die Lage untersucht und Laborergebnisse von Dienstag ausgewertet, heißt es. Dabei habe sich eine sinkende Tendenz abgezeichnet. Zudem gibt es in der Grafschaft bislang keine größeren Infektionsgeschehen in Kitas und Schulen - dort geht der Betrieb vorerst wie geplant weiter. Anders ist die Lage allerdings im Landkreis Emsland. Dort lernen die meisten Schülerinnen und Schüler seit Dienstag wieder von zu Hause.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.03.2021 | 15:00 Uhr