Grafschaft Bentheim: Offenbar erneut Schweine misshandelt Stand: 18.12.2020 12:05 Uhr Das Veterinäramt der Grafschaft Bentheim wertet derzeit Videomaterial einer Tierschutzorganisation aus. Zu sehen sind Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.

Die Vorwürfe betreffen einen Sauenhalter, der Tiere mutmaßlich nicht sachgerecht notgetötet hat. Entsprechendes Bildmaterial liegt der Staatsanwaltschaft Oldenburg vor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Er sei erschüttert von den Filmaufnahmen, erklärte Veterinäramtsleiter Hermann Kramer. Der Sauenbetrieb müsse jetzt dem Veterinäramt jedes tote Schwein melden. Ein Tierarzt übernehme ab sofort die Nottötungen in dem Betrieb.

Bereits der vierte Fall

In der Grafschaft ist das bereits der vierte Fall mit ähnlichen Tierschutzverstößen. Es seien immer noch Einzelfälle, so Kramer. Dennoch erschüttere ihn inzwischen die Menge der Fälle bei Betrieben, von denen niemand Verstöße erwartet habe. Erst Anfang Dezember wurden zwei Fälle öffentlich, die ebenfalls aufgezeichnete Misshandlungen an Schweinen zeigten. Die beiden Landwirte hatten ihr Fehlverhalten, die unsachgemäßen Nottötungen, danach zugegeben. Niedersachsens Landwirtschaftsminister Barbara Otte-Kinast (CDU) nannte die Aufnahmen aus dem Stall erschreckend.

