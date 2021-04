Grafschaft Bentheim: Leiter des Impfzentrums abgesetzt Stand: 14.04.2021 16:58 Uhr Der Leiter des Impfzentrums in der Grafschaft Bentheim soll Termine zum Impfen an Kollegen aus dem Gesundheitsamt vergeben haben, obwohl die Kollegen noch nicht an der Reihe waren.

Die Fälle sollen sich nach Informationen des NDR in Niedersachsen bereits zum Beginn des Jahres ereignet haben. Am Dienstag hat der Landrat der Grafschaft Bentheim, Uwe Fietzek (parteilos), Konsequenzen gezogen und den Chef des Impfzentrums von seiner Funktion entbunden.

Landkreis will Hintergründe beleuchten

Momentan versucht der Landkreis, die näheren Umstände zu klären. Offenbar sind im Impfzentrum rund 20 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes gegen Corona geimpft worden. Diese Zahl entspräche der gesamten Stammbelegschaft des Gesundheitsamtes der Grafschaft. Nach Aussage von Landrat Fietzek könnten unter den Geimpften aber auch Impfberechtigte gewesen sein - so zum Beispiel diejenigen, die als Impfärzte im Einsatz sind. In jedem Fall aber hätte der abgesetzte Chef des Impfzentrums die Verwaltungsspitze informieren müssen, dass so eine Impfaktion laufe, so der Landrat.

Weitere Konsequenzen für Leiter des Gesundheitsamtes?

Über den sogenannten Flurfunk will der Landrat nach NDR Informationen nichts gewusst haben. Mittlerweile ermittelt die Polizei gegen den früheren Leiter. Juristisch lässt sich die Aktion aber kaum einordnen, so einen Fall kennen die Gesetzbücher einfach nicht. Je nach Ermittlungsergebnis könnte der Fall aber weitere Konsequenzen haben für den Beschuldigten. Noch ist er Chef des Gesundheitsamtes der Grafschaft. Offen ist, ob er diese Position behalten kann. Beim Impfzentrum soll es nun ohne Gesamtleiter weitergehen - der Posten soll nicht wieder besetzt werden.

