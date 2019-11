Stand: 29.11.2019 12:42 Uhr

Grafschaft Bentheim: Kokain in Bananenkisten

Zollfahndern ist in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen im Kampf gegen Drogen ein Zufallsfund gelungen. Die Beamten stellten in mehreren Supermärkten, darunter im Landkreis Grafschaft Bentheim und in Gronau an der niedersächsischen Grenze, rund 100 Kilogramm in Bananenkisten verstecktes Kokain sicher. Wie die Polizei mitteilte, soll der Straßenverkaufswert der Droge dieser Menge bei rund sieben Millionen Euro liegen. Über weitere Orte, den Namen der Supermarktkette und Anzahl der Filialen machten die Zollfahnder keinen Angaben. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Essen dauerten an, hieß es. In Norddeutschland sind wiederholt Drogenfunde in Bananenkisten gemacht worden.

Videos 02:37 NDR//Aktuell Kokain in Bananenkisten gefunden NDR//Aktuell In sechs Supermärkten und einem Lager in Mecklenburg-Vorpommern sind in Bananenkisten kiloweise Kokain-Pakete gefunden worden. Insgesamt wurde eine halbe Tonne entdeckt. Video (02:37 min)

Importeur liefert Bananenkisten an Supermarkt aus

Die Bananen sollen Teil einer Lieferung aus Kolumbien gewesen sein, die über den Hafen in Antwerpen (Belgien) nach Europa gekommen sind. Die Kisten wurden zu einem Obstimporteur ins Ruhrgebiet transportiert und von da aus auch nach Niedersachsen geliefert. In den Supermarktfilialen fielen Mitarbeitern verdächtige Pakete auf. Die Polizei vermutet, dass der Plan der Drogenschmuggler gewesen sei, die Bananenkisten durch einen Einbruch beim Importeur wiederzuerlangen.

