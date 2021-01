Stand: 14.01.2021 11:28 Uhr Grafschaft Bentheim: Jede fünfte Lehrstelle bleibt unbesetzt

Im vergangenen Jahr sind im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim knapp 3.900 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Das sind nach Angaben eines IHK-Sprechers zwölf Prozent weniger als im Vorjahr. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Besonders gravierend sei der Rückgang in der Grafschaft Bentheim gewesen. Hier sei fast jeder fünfte Ausbildungsplatz nicht besetzt worden. Als Gründe nannte die IHK die Corona-Pandemie, den Strukturwandel und den fehlenden Abiturjahrgang. Auch fehle es in der Region an geeigneten Bewerbern für viele Ausbildungsberufe.

