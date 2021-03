Stand: 01.03.2021 09:04 Uhr Grafschaft Bentheim: Gastwirte wollen wieder öffnen

Die Gastwirte in der Grafschaft Bentheim fordern eine Öffnungsperspektive für ihre Betriebe, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Es sei klar, dass nicht sofort alle Gastronomiebetriebe geöffnet werden könnten, aber über Restaurants und Außengastronomie sollte gesprochen werden, fordert der Branchenverband aus der Grafschaft Bentheim. Der Landesverband Niedersachsen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) will am Montag in Hannover eine Resolution übergeben mit der Forderung, dass die Gaststätten spätestens Ostern wieder geöffnet werden. Zuletzt war die Zahl der Corona-Neuinfektionen landes- wie bundesweit wieder leicht gestiegen. Einige Wissenschaftler werten das bereits als den Beginn einer dritten Corona-Welle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.03.2021 | 09:30 Uhr