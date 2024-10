Stand: 24.10.2024 14:16 Uhr Grafschaft Bentheim: Exhibitionist entblößt sich vor Joggerin

In Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) soll am Sonntagabend ein Mann vor einer Joggerin sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Das teilte die Polizei mit. Demnach soll der Unbekannte die Frau zunächst mit einem E-Scooter überholt und auf sie gewartet haben. Die Joggerin sei daraufhin geflüchtet. Die Zeugin beschreibt den Mann als etwa 1,75 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Zu einer weiteren Tat kam es laut Polizei bereits am 14. Oktober in Schüttorf. Dort hatte sich ein Mann auf einen Radweg vor die Absperrung des historischen Jahrmarktes gestellt. Auch er nahm laut Polizei, gut sichtbar für das weibliche Opfer, sexuelle Handlungen an sich vor. Auch dieser Mann soll etwa 1,75 Meter groß und mittleren Alters sein. Ob es sich um den gleichen Täter handelt, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05922) 776 600 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min