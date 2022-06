Stand: 10.06.2022 08:55 Uhr Grafschaft Bentheim: Diskoparty statt Scheunenfest?

Weil sich die rechtliche Grundlage für Scheunenfeste verändert hat, könnte die Landjugend in der Grafschaft Bentheim in Diskotheken oder in der Mehrzweckhalle in Lohne feiern - das schlägt der Landkreis vor. Der typische Charakter der Scheunenfeste gehe dadurch leider verloren, sagte erster Kreisrat Michael Kiehl. Er sieht aber keine Möglichkeit, geplante Scheunenfeste noch kurzfristig zu genehmigen und steht deshalb im engem Austausch mit Niedersachsens Bauminister Olaf Lies.

