Stand: 07.03.2022 11:14 Uhr Grafschaft Bentheim: Defekt führt zu hoher Corona-Inzidenz

Ein technischer Defekt in den Datenbanken sorgt derzeit für hohe Corona-Zahlen in der Grafschaft Bentheim. Dort wird für Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2.883 gemeldet. Dieser Wert ist aber falsch: Durch einen Fehler in der Schnittstelle würden beim Übermitteln alte Fälle mit dazugerechnet, erklärte ein Kreissprecher. Noch ist demnach nicht klar, wann der Defekt behoben sein wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.03.2022 | 13:30 Uhr