Stand: 11.05.2021 07:35 Uhr Grafschaft Bentheim: "Click and Meet" wieder erlaubt

In der Grafschaft Bentheim ist ab Mittwoch im Einzelhandel wieder "Click and Meet" erlaubt. Das heißt: Geschäfte dürfen für Kunden öffnen, die vorher einen Termin gebucht haben, teilte der Landkreis mit. Vorausgesetzt, die Kunden haben ein aktuelles negatives Testergebnis, sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder gelten als genesen. In der Grafschaft Bentheim liegt die 7-Tage -Inzidenz seit mehr als fünf Tagen unter dem Grenzwert von 150.

