Stand: 24.03.2025 20:06 Uhr Grafschaft Bentheim: Autos stoßen frontal zusammen - zwei Tote

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Engden (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind am Montagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 45-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen geprallt. Der Mann starb bei dem Unfall, eine 55-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Auto wurde schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus, erlag aber kurze Zeit später ihren Verletzungen. Der 53-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde den Angaben zufolge ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Warum der 45-jährige Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn fuhr, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Demnach werde insbesondere eine weibliche Autofahrerin gebeten, sich zu melden. Sie soll sich mit ihrem Wagen unmittelbar hinter einem der an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge befunden haben. Zeugen können sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05922) 776 600 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.03.2025 | 18:00 Uhr