"Gorch Fock": Zwei Ex-Chefs wegen schweren Betrugs angeklagt Stand: 02.09.2022 11:09 Uhr Im Streit um die Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" der Marine sind zwei ehemalige Manager der Elsflether Werft wegen gewerbsmäßigen Betrugs in besonders schwerem Fall angeklagt worden.

Die beiden Männer sollen zwischen 2014 und 2018 dafür verantwortlich gewesen sein, dass Leistungen von Subunternehmen bei der Elsflether Werft "systematisch" falsch beim Marinearsenal in Wilhelmshaven abgerechnet wurden, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag mit. Dadurch soll der Marine ein Schaden von rund 7,2 Millionen Euro entstanden sein. Die Sanierung des Marineseglers war über die Jahre immer teurer geworden. Am Ende kostete sie 135 Millionen Euro. Ursprünglich waren nur zehn Millionen Euro veranschlagt worden. Sechs Jahre dauerten die Arbeiten.

VIDEO: "Gorch Fock": Chronologie einer teuren Komplettsanierung (5 Min)

Schadenersatz: Auch der Bund klagt gegen die Ex-Manager

Im Falle einer Verurteilung droht den beiden Männern eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Gegen den einstigen Vorstand der Elsflether Werft läuft zudem ein zivilrechtlicher Prozess. Darin fordert der Bund Schadenersatz. Das Verteidigungsministerium hatte die ehemaligen Geschäftsführer verklagt. In diesem zivilrechtlichen Prozess geht es darum, wer wie viel Geld zurückzahlen muss. Der strafrechtliche Prozess, in dem nun Anklage erhoben wurde, befasst sich nicht mit Rückzahlungen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem NDR in Niedersachsen am Freitag sagte.

Subunternehmer der Werft bereits verurteilt

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt bereits seit mehreren Jahren gegen die Ex-Manager der Werft. Im Februar dieses Jahres war einer der beteiligten Subunternehmer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Elsflether Werft AG war Hauptauftragnehmerin bei der Sanierung der "Gorch Fock". Sie hatte im Februar 2019 Insolvenz angemeldet. Fertiggestellt wurde das Schiff dann in Bremen bei der Lürssen-Werft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.09.2022 | 12:00 Uhr