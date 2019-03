Stand: 01.03.2019 19:15 Uhr

"Gorch Fock": Ermittlungen in Osnabrück gebündelt

Im Fall des maroden Marine-Schulschiffs "Gorch Fock" werden die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück gebündelt. Die Behörde übernimmt nun auch die Ermittlungen gegen zwei ehemalige Vorstände der Elsflether Werft. Die Staatsanwaltschaft prüft einen entsprechenden Verdacht gegen beide im Januar entlassenen Vorstände, sagte ein Sprecher am Freitag. Parallel untersucht sie bereits seit Ende 2018 Korruptionsvorwürfe gegen drei weitere Beschuldigte.

"Gorch Fock": Ministerium räumt Fehler ein NDR//Aktuell - 01.03.2019 14:00 Uhr Nach der Kostenexplosion bei der Instandsetzung der "Gorch Fock" hat das Verteidigungsministerium die Vorwürfe des Bundesrechnungshofs weitgehend bestätigt.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Von Hamburg nach Oldenburg nach Osnabrück

Die Ermittlungen wegen Untreue waren zunächst von der Staatsanwaltschaft Hamburg an Oldenburg abgegeben worden. Die dortige Anklagebehörde leitete das Verfahren dann an die Behörde in Osnabrück weiter, wo bereits seit Dezember vorigen Jahres Ermittlungen wegen des Verdachts auf Korruption unter anderem gegen ein Mitarbeiter des Marinearsenals Wilhelmshaven laufen.

Weitere Hinweise gegen Ex-Vorstand

Vom neuen Aufsichtsratschef der "Gorch Fock"-Werft Pieter Wasmuth kommen zudem weitere Hinweise gegen den früheren Vorstand des Schiffbaubetriebes. Unter anderem soll der Ende Januar geschasste Ex-Vorstand von Handwerkern gewährte Rabatte nicht an die Marine weitergegeben haben. Die Erkenntnisse seien an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden, so Wasmuth gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Verteidigungsministerium: "Kritik berechtigt"

Unterdessen hat das Verteidigungsministerium erhebliche Fehler bei der Sanierung der "Gorch Fock" eingeräumt. In einem Bericht an Bundestagsabgeordnete bezeichnete das Ressort die Kritik des Bundesrechnungshofes als berechtigt. Dieser hatte den von 9,6 auf 75 Millionen Euro und dann auf bis zu 135 Millionen Euro explodierenden Kostenrahmen sowie Defizite bei Wartung und Betrieb des Schiffes über 20 Jahre unter die Lupe genommen.

Weitere Informationen "Gorch Fock": Vom Schulschiff zum Sanierungsfall Kaum ein deutsches Schiff ist bekannter als die "Gorch Fock". Seit 1959 bereist das Marine-Schulschiff die Meere - doch die Zukunft des sanierungsbedürftigen Großseglers ist ungewiss. (01.03.2019) mehr Millionen bei der Elsflether Werft verschwunden Der Insolvenzantrag enthüllt, dass sich die früheren Vorstände der Elsflether Werft selbst bereichert haben sollen. Staatsanwaltschaft und neuer Vorstand fahnden nach mehr als 20 Millionen Euro. (22.02.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.03.2019 | 18:00 Uhr