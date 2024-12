Stand: 02.12.2024 11:20 Uhr "Goldene Olga": Niedersachsens bester Milcherzeuger kommt aus Meppen

Die "Goldene Olga", der Preis für nachhaltige Milchviehwirtschaft in Niedersachsen, geht in diesem Jahr an den Milchviehbetrieb der Familie Suer aus Meppen-Teglingen (Landkreis Emsland). Die Fachjury von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft gab den Gewinner-Hof am Freitagvormittag bekannt. Er habe sich gegen 7.600 andere Milcherzeuger in Niedersachsen durchgesetzt, hieß es. Das Vorzeigemodell für Tierwohl und Innovationsgeist habe die Jury überzeugt. "Ich bin sprachlos und überglücklich", sagte Landwirt Christopher Suer. Auf seinem 91 Hektar großen Familienbetrieb hält er rund 120 Milchkühe. Schon 2007 baute die Familie einen Laufstall, seitdem werden die Tiere nicht mehr angebunden. Zudem kommen regelmäßig Schulklassen auf den Hof. Dadurch werde jungen Menschen ein positives Bild von der Landwirtschaft vermittelt, so die Jury. Neben einem Futtergeld in Höhe von 3.500 Euro erhält der Betrieb für ein Jahr eine lebensgroße goldene Kuh-Trophäe.

