Glatte Straßen: Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfällen Stand: 10.04.2022 08:52 Uhr Im Raum Osnabrück haben glatte Straßen am Sonntagmorgen zu Unfällen geführt. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine Person kam ums Leben.

Wie ein Polizeisprecher sagte, waren in der Gemeinde Bad Essen am Sonntagmorgen zwei Autos an einem Unfall beteiligt, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Einer von ihnen starb wenig später. In der Gemeinde Bohmte kam ein Wagen von der glatten Straße ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Ein Insasse wurde schwer verletzt. Auch auf der Autobahn 1 kam es im Landkreis Osnabrück zu mehreren Glätteunfällen. Mehrere Straßen wurden gesperrt.

Erst am Sonnabend hatte es in der Region Osnabrück eine Reihe von Unfällen gegeben. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Ursache waren Hagelschauer und dadurch entstandene Glätte.

VIDEO: Hagelschauer löst Unfallserie auf A33 aus (1 Min)

