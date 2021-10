Stand: 12.10.2021 07:06 Uhr Glandorf: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 65-jähriger Motorradfahrer hat am Montagnachmittag bei einem Unfall in Glandorf (Landkreis Osnabrück) lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Laut Polizei hatte der Mann an einer roten Baustellenampel gehalten. Ein hinter ihm fahrender Transporterfahrer übersah ihn offenbar und fuhr nahezu ungebremst auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Bundesstraße 51 war für mehrere Stunden gesperrt.

