Glandorf: Corona-Ausbruch in fleischverarbeitenden Betrieb Stand: 08.12.2020 15:57 Uhr In Glandorf (Landkreis Osnabrück) ist es in einem fleischverarbeitenden Betrieb zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Um eine Ausbreitung zu verhindern, hat das Unternehmen die Produktion eingestellt.

Am Freitag hatte eine Person in dem Betrieb im Schnelltest ein positives Ergebnis. Zusätzliche Schnell- und vorab geplante Reihentests wiesen am Montag mindestens acht weitere Infektionen nach. Ein Landkreissprecher sagte dem NDR in Niedersachsen, dass man weitere positive Tests erwarte. Nach Angaben des Landkreises waren die Betroffenen zuvor in verschiedenen Arbeitsgruppen eingesetzt. Der Betrieb hat auf NDR Anfrage nicht geantwortet. Es handelt sich bei dem Unternehmen um einen inhabergeführten Mittelständler.

Gesundheitsdienst muss Infektionsketten aufdecken

Die rund 100 Mitarbeiter befinden sich nun in Quarantäne. Ein Problem stellen nicht die Infektionsketten innerhalb des Betriebes dar, sondern vor allem im Privaten. Der Gesundheitsdienst muss nun die Kontakte der Infizierten nachverfolgen. Wann der Schlachtbetrieb seine Arbeit wieder aufnehmen kann, ist bislang unklar.

08.12.2020