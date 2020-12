Stand: 08.12.2020 14:50 Uhr Glandorf: Corona-Ausbruch in fleischverarbeitenden Betrieb

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Glandorf im Landkreis Osnabrück ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Freitag war eine Person in dem Betrieb im Schnelltest positiv getestet worden. Bei zusätzlichen Schnell- und Reihentests wurden Anfang der Woche weitere Infektionen nachgewiesen. Nach Angaben des Landkreises wurden die Betroffenen zuvor in verschiedenen Arbeitsgruppen eingesetzt. Um ein weiteres Verbreiten des Virus zu verhindern, hat das Unternehmen deshalb die Produktion eingestellt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.12.2020 | 15:30 Uhr