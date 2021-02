Glätte im Norden: Entspannung ab Mittag, Vorsicht am Abend Stand: 03.02.2021 10:30 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Norddeutschland bis zum Mittag vor glatten Straßen durch überfrierende Nässe. Auch am Abend kann es dann wieder glatt werden.

Vor allem im Norden von Niedersachsen kann es laut DWD rutschig auf den Straßen werden - von Bremerhaven bis Uelzen. Der Schnee geht in Regen über und fällt auf einen Straßenbeleg, auf dem Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen. In Schleswig-Holstein sind vor allem die südlichen Landesteile betroffen, in Mecklenburg-Vorpommern der Süden und Nordosten, in Hamburg kann es im gesamten Stadtgebiet glatt sein. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt, Autofahrten zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben. In der zweiten Tageshälfte entspannt sich die Lage dann laut DWD erst leicht. Am späten Nachmittag und Abend setzt im Norden von Schleswig-Holstein und im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern wieder Schneefall ein. Vom Süden Schleswig-Holsteins über den Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns bis zur Uckermark muss dann erneut mit gefrierendem Regen und Glatteis gerechnet werden.

Auch am Donnerstag wieder Glätte-Gefahr

In der Nacht zu Donnerstag herrscht dann laut DWD in Niedersachsen vor allem im Bereich der Elbe Glatteisgefahr. Durch den Übergang von Schnee zu Regen kann es auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder glatt werden. Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein sollten Autofahrer vorsichtig unterwegs sein. Dort kann weiter Schnee fallen.

Glätteunfälle in Mecklenburg-Vorpommern gehen glimpflich aus

In Mecklenburg-Vorpommern ereigneten sich auf den glatten Straßen am Morgen vereinzelt Unfälle. Nach Angaben der Polizei rutschten einige Autos an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Nordwestmecklenburg von den Straßen und zum Teil in Gräben. Ernsthaft verletzt wurde niemand.

Tiefster Winter am Wochenende?

Auch in den kommenden Tagen bleibt der Winter in Norddeutschland abwechslungsreich: Nach steigenden Temperaturen könnten zum Ende der Woche Dauerfrost und Schneefälle zurückkehren. Einige Wettermodelle sagen sogar stärkere Schneefälle für den Norden vorher. Dafür soll eine scharfe Luftmassengrenze über dem Norden sorgen, prognostizieren die Wetterportale "The Weather Channel" und "Kachelmann Wetter". Während auf der Nordseite dann die Temperaturen bereits in den Dauerfrostbereich rutschen, kann es südlich dieser Grenze noch relativ hohe Plusgrade geben. Je nach Lage könnten die Niederschläge regional auch intensiver ausfallen, heißt es dort. Inwieweit sich der Winter im Norden aber wieder durchsetzt, ist offen, denn je länger der Vorhersagezeitraum ist, desto größer werden die Abweichungen in den berechneten Wettermodellen.

Zugefrorene Seen und Flüsse nicht betreten

Unterdessen warnen die Behörden vor dem Betreten von zugefrorenen Seen. So seien unter anderem am Dienstag Polizisten zu einem See bei Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) gerufen worden, weil sich zahlreiche Kinder und Erwachsene auf der Eisfläche aufhielten. Das Eis auf den Seen sei dünn und reiche bei weitem nicht aus, um schwerere Lasten zu tragen, so die Beamten. Gleiches gilt für die Seen in Niedersachsen. So hatte unter anderem die Feuerwehr im Landkreis Aurich bereits davor gewarnt, die Eisflächen zu betreten. Das Eis sei trotz Dauerfrost in den vergangenen Tagen sehr dünn.

