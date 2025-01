Gewalt gegen Beamte: Fünf Polizisten bei Einsätzen verletzt Stand: 12.01.2025 14:31 Uhr Bei zwei Angriffen im Landkreis Osnabrück in der Nacht zu Sonntag sind mehrere Polizistinnen und Polizisten verletzt worden. Den Angaben zufolge waren drei der Beamten vorübergehend nicht dienstfähig.

Zu dem ersten Angriff kam es demnach bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in Melle. Ein 45-Jähriger hatte sich den Angaben zufolge zu Hause mit seiner minderjährigen Tochter eingeschlossen. Die Beamten hätten die Tür zusammen mit der Feuerwehr geöffnet. Kaum war die Polizei in der Wohnung, habe der Mann einen der Polizisten angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er habe sich massiv gegen die Beamten gewehrt und dabei zwei weitere Polizisten leicht verletzt.

Angreifer kommen in Gewahrsam

Bei einem weiteren Einsatz in der Nacht kontrollierten Beamte bei Georgsmarienhütte einen 48-jährigen Autofahrer. Da er offenbar Alkohol getrunken hatte, sollte er für eine Blutprobe mit zur Polizeistation kommen. Der Mann habe sich gewehrt und dabei eine Polizistin und einen Polizisten leicht verletzt. In beiden Fällen wurde den Angreifern Blut entnommen und sie kamen in Gewahrsam. Konkrete Angaben dazu, wie die Beamten verletzt wurden, machte die Polizei nicht.

