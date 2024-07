Getötete Inlineskaterin: Urteil soll heute verkündet werden Stand: 15.07.2024 02:00 Uhr Im Prozess um eine getötete Inlineskaterin soll heute vor dem Landgericht Verden das Urteil gesprochen werden. Der Angeklagte soll die 17-jährige Schülerin mit einem Messer getötet haben.

Die Anklage lautet auf Mord und versuchten Mord in zwei Fällen. Die Staatsanwaltschaft hatte Anfang Juli gefordert, dass neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt und Sicherungsverwahrung angeordnet werde. Damit wäre eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Darüber entscheidet das Landgericht Verden heute.

Mord an einer Schülerin in Barenburg und zwei versuchte Morde

Der Fall hatte hohe Welle geschlagen: Der Angeklagte soll im September 2023 in Barenburg (Landkreis Diepholz) die 17-jährige Inlineskaterin mit einem Messer attackiert haben. Wenige Tage nach dem tödlichen Angriff soll der 43-Jährige in Sulingen (Landkreis Diepholz) eine 30-Jährige mit einem Messer schwer verletzt haben. Außerdem soll er in der Region Hannover eine 18-jährige Joggerin bedroht haben, indem er gezielt von hinten mit dem Auto auf sie zugefahren sei. Die Joggerin stürzte daraufhin und zog sich Brüche zu. Laut Staatsanwältin war es reiner Zufall, dass die zwei Frauen überlebten.