Getötete 19-Jährige in Bramsche: Prozess beginnt im September Stand: 29.08.2023 07:55 Uhr Nach der Tötung einer 19-Jährigen in Bramsche muss sich ab September ein 20-Jähriger vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die junge Frau im März getötet zu haben.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da dem Angeklagten auch mehrere Straftaten zur Last gelegt werden, die er als Jugendlicher begangen hat. Das teilte das Landgericht Osnabrück mit. Einen genauen Auftakttermin nannte das Gericht zunächst nicht.

Videos 5 Min Getötete 19-Jährige: Gewaltverbrechen erschüttert Bramsche (06.03.2023) Es war die zweite Gewalttat innerhalb einer Woche. Wie geht der Ort damit um? Stefanie Uhlenkamp vom Präventionsrat Bramsche im Interview. 5 Min

20-Jähriger sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft

Die 19-Jährige war Anfang März am Rande einer Geburtstagsfeier schwer verletzt auf einer Wiese an der Schützenhalle in Bramscher Ortsteil Pente gefunden worden. Sie starb später im Krankenhaus. Der 20-Jährige war ebenfalls einer der 150 Partygäste. Er geriet relativ schnell in Verdacht, die junge Frau getötet zu haben. In den Tagen nach der Tat schwieg der Mann zu den Vorwürfen. Er sitzt derzeit wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Bisher liegen gegen den Angeklagten keine Vorstrafen vor. Allerdings lief vor zwei Jahren ein Ermittlungsverfahren wegen Stalkings, das damals unter Auflage einer erzieherischen Maßnahme eingestellt wurde.

