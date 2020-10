Gesundheitsämter am Limit - und die Zahlen steigen weiter Stand: 09.10.2020 15:12 Uhr Viele Gesundheitsämter arbeiten in der Corona-Pandemie am Limit. Die derzeit steigenden Zahlen machen es nicht leichter. So etwa in Osnabrück.

Man sei an einer Grenze angekommen, sagt Gerhard Bojara. Er leitet den Gesundheitsdienst für den Landkreis und die Stadt Osnabrück. In den vergangenen Wochen gab es in diesem Gebiet rund 20 Corona-Neuinfizierte pro Tag. Die Tendenz geht, wie vielerorts in Niedersachsen, auch hier nach oben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bojara versucht, die Belastung durch mehr Personal aufzufangen. Die Situation sei "alles andere als entspannt".

Hälfte der Mitarbeiter von anderen Ämtern

Der Landkreis Osnabrück hat jetzt 42 zusätzliche Stellen ausgeschrieben - um gewappnet zu sein, wenn das Virus sich noch stärker verbreitet. Derzeit gehören rund 100 Mitarbeiter zum Team von Bojara. Etwa die Hälfte von ihnen arbeitet eigentlich in anderen Bereichen bei der Stadt oder dem Landkreis, etwa beim Jugend-, Ordnungs- und Bauamt. Diese Arbeit muss derzeit liegen bleiben.

Feiernde junge Menschen "größte Herausforderung"

Traute König-Schlichte gehört zum sogenannten Ermittlerteam der Behörde. Sie führt bis zu 50 Telefonate pro Tag mit Infizierten und deren Kontaktpersonen. Die entsprechenden Listen sind lang. Mitunter müssen bis zu 80 Kontakte nachvollzogen werden, zu Beginn der Pandemie waren es im Schnitt nur vier. Das bereite viele Schwierigkeiten, sagt König-Schlichte. Hauptklientel seien derzeit junge Menschen, die feiern gehen und dabei ungeschützt einer möglichen Ansteckung ausgesetzt sind: "Das ist sicherlich gerade eine der größten Herausforderungen."

Hilfe von der Bundeswehr

Und das betrifft nicht nur die Behörden in Osnabrück. Auch in anderen Regionen arbeiten die Ämter am Limit - und suchen kurzfristig nach zusätzlichem Personal. So auch in Hannover: Dort sollen künftig 40 Sanitätssoldaten der Bundeswehr dabei helfen, Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen.

