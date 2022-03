Stand: 10.03.2022 13:23 Uhr Gestiegene Energiepreise - Papierfabrik in Nortrup schließt

Der Krieg in der Ukraine und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wirken sich auch auf die Wirtschaft in Niedersachsen aus. Der Verpackungshersteller Delkeskamp hat angekündigt, seine Papierfabrik in Nortrup im Landkreis Osnabrück zu schließen. Grund seien die stark gestiegenen Energiepreise. Konkret bedeute die Produktion von Papier einen sehr hohen Gasverbrauch. 75 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit. Das Unternehmen hat finanzielle Hilfe angekündigt. Am Standort Nortrup wolle sich das Unternehmen künftig auf die Bereiche Wellpappe und Schaumstoff konzentrieren. Nach Angaben eines Sprechers der Gewerkschaft ver.di steht die Schließung nicht in Zusammenhang mit dem Tarifstreit im vergangenen Herbst. Damals hatten Beschäftigte gestreikt, nachdem das Unternehmen aus dem Flächentarifvertrag ausgestiegen war. Beide Parteien hatten schließlich einen Haustarifvertrag vereinbart und so ihren Streit beigelegt.



