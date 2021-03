Stand: 09.03.2021 09:16 Uhr Geschäfte mit Greensill Bank: Osnabrücker Rat tagt live

Im Osnabrücker Rat ist am Dienstag unter anderem der mögliche Millionenverlust der Stadt durch Geschäfte mit der in Schieflage geratenen Bremer Greensill Bank Thema. Die Verwaltung will die Ratsmitglieder über den aktuellen Stand informieren, sagte ein Stadtsprecher im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Erstmals überträgt die Stadt die Ratssitzung live im Internet. Am Freitag hatte Kämmerer Thomas Filllep bekannt gegeben, dass die Stadt rund 14 Millionen Euro bei der mittlerweile geschlossenen Greensill Bank angelegt hatte. Die Ratsfraktion der Grünen hat dazu einen Fragenkatalog an den Oberbürgermeister und den Finanzvorstand geschickt. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Volker Bajus, erwartet, dass diese Fragen öffentlich im Rat beantwortet werden.

