Gericht: Fitnessstudio muss wieder schließen

Erst drei Tage hatte ein Fitnessstudio in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Osnabrück wieder seine Räume geöffnet, da muss es sie auch schon wieder schließen. Anders als die Richter in Osnabrück, die dem Studio erlaubt hatten, die Räumlichkeiten für Fitnesssportler zu öffnen, hielt das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) das Hygienekonzept des Studio-Betreibers nicht für überzeugend. Menschen, die gemeinsam in geschlossenen Räumen Sport treiben und dabei intensiv atmen und schwitzen, bergen nach Ansicht der Richter ein zu hohes Infektionsrisiko. Denn das Coronavirus werde über Tröpfcheninfektion übertragen - auch in Gestalt kleinster, über einen längeren Zeitraum in der Luft schwebender Aerosole, heißt es in dem Beschluss des OVG. Außerdem lasse es sich nur schwer überprüfen, ob das Hygienekonzept im Fitnessstudio auch wirklich eingehalten werde, so die Richter. In den Außenanlagen darf das Fitnessstudio aber weiterhin Kurse anbieten.

