Stand: 13.02.2024 10:06 Uhr A1: Geplatzter Lkw-Reifen löst Unfall mit fünf Fahrzeugen aus

Die A1 zwischen Lohne/Dinklage und Holdorf war am Montag bis zum Abend gesperrt. Grund war ein Unfall mit insgesamt fünf Fahrzeugen. Laut Polizei platzte am Vormittag zunächst bei einem Lastwagen der Reifen, deshalb kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Auto, durchbrach die Betonwand und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Schweine-Laster und einem Transporter zusammen. Ein anderer Fahrer musste mit seinem Wohnmobil in die Böschung ausweichen. Der 46-jährige Lastwagenfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, alle anderen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Brokdorf, Lohne und Holdorf waren mit mehr als 40 Kräften auf der A1 im Einsatz.

