Georgsmarienhütte: Spinne aus Bananenkiste beißt Mann Stand: 29.12.2021 18:56 Uhr Eine mehr als unangenehme Überraschung hat ein Supermarkt-Mitarbeiter in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) erlebt: Eine offenbar weit gereiste Spinne biss ihn ins Handgelenk.

Wie die Polizei mitteilte, packte der Mitarbeiter am Mittwochnachmittag Bananenkisten um. Aus einem der Kartons kroch die Spinne und biss zu. Der Mann sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. "Es ist aber nicht gefährlich", so die Sprecherin. Um welche Art von Spinne es sich handelte, ist nicht bekannt - sie verschwand nach dem Biss. Die Bananen jedenfalls stammten laut Polizei aus Kolumbien und der Dominikanischen Republik.

Suche nach Spinne bleibt erfolglos

Die Supermarkt-Filiale wurde nach dem Biss geräumt. Rund drei Stunden suchten Polizisten gemeinsam mit einem Spinnenexperten nach dem Tier - ohne Erfolg. Die Suche wurde schließlich eingestellt. Ob das Geschäft am Donnerstag wieder öffnen könne, werde in Absprache mit dem Gewerbeaufsichtsamt, dem Ordnungsamt und eventuell auch der Veterinärbehörde geklärt, sagte die Polizeisprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.12.2021 | 16:00 Uhr