Stand: 13.10.2021 12:59 Uhr Georgsmarienhütte: Neunjähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein neunjähriger Junge ist bei einem Unfall in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteile, wollte der Junge am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad an einer Fußgängerinsel die Straße überqueren. Ein 21-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und für den Jungen an. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei schwebt er nicht in Lebensgefahr.

