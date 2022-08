Stand: 31.08.2022 15:10 Uhr Georgsmarienhütte: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

In Georgsmarienhütte ist ein Mehrfamilienhaus nach einem Brand derzeit nicht bewohnbar. Nach Angaben der Polizei war die Feuerwehr am Mittwoch gegen 4 Uhr wegen eines Feuers in der Straße Kohlgarten alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen das Unter- und Erdgeschoss des Hauses zum größten Teil in Flammen, die Bewohner und Bewohnerinnen hatten das Haus allerdings bereits selbstständig verlassen können. Das Feuer war demnach in der Kellerwohnung eines 52-Jährigen ausgebrochen. Der Mann hatte noch erfolglos versucht, die Flammen selbst zu löschen. Er wurde mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte die Kellerwohnung und leitete Ermittlungen ein. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

