Georgsmarienhütte: Landeskirche spricht über Missbrauchsfall

Die evangelisch-lutherische Landeskirche will heute einen Fall von schwerer sexualisierter Gewalt in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) öffentlich machen. Laut Landeskirche handelt es sich um einen Fall aus den 70er-Jahren im damaligen Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte. Das Opfer habe sich im Februar dieses Jahres an die Kirche gewandt, um mit ihr den Fall aufzuarbeiten. Die Ergebnisse dieses Prozesses will das Landeskirchenamt heute in Absprache mit der betroffenen Person vorstellen.

