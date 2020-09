Stand: 10.09.2020 08:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Georgsmarienhütte: Feuer in Sporthalle gelöscht

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) hat es in der Nacht zu Donnerstag in einer Schul-Sporthalle gebrannt. 50 Feuerwehrleute löschten das Feuer. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Polizei in Osnabrück niemand. Als Ursache vermuten die Ermittler einen Defekt im Technikraum. Die zu einer Realschule gehörende Halle war laut einer Polizei-Sprecherin "stark verqualmt und ist jetzt erst einmal nicht mehr nutzbar".

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Weitere Informationen 1 Min Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.09.2020 | 09:30 Uhr