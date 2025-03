Georgsmarienhütte: Automat gilt jetzt offiziell als Post-Filiale Stand: 16.03.2025 15:11 Uhr Die vollautomatische Poststation in Georgsmarienhütte zählt jetzt offiziell als Filiale. Andernorts in Niedersachsen fehlen nach wie vor Post-Filialen. Obwohl das Unternehmen dazu verpflichtet ist.

Insgesamt erhielt die Deutsche Post bundesweit für neun Automaten-Standorte eine entsprechende Zulassung. Von den neun Stationen, die die Bundesnetzagentur nun als Filiale anerkannt hat, ist die in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) die einzige in Niedersachsen. An der automatischen Poststation können Kunden rund um die Uhr Pakete abgeben und abholen, Briefmarken kaufen und Briefe einwerfen. Eine Beratung ist allenfalls per Videochat möglich, da die Stationen vollständig ohne menschliches Personal auskommen.

Seit Jahren zu wenige Postfilialen

Videos 4 Min Gegen den Postfilial-Mangel: Videocalls an Packstationen In Asendorf verspricht neuerdings die sogenannte "Poststation: Service" Kundenberatung per Video, rund um die Uhr. 4 Min

Neu ist dabei nicht die Poststation selbst, sondern ihre offizielle Anerkennung: Bisher wurden die Automaten nicht auf die sogenannte Filialnetzpflicht der Deutschen Post angerechnet. Diese verpflichtet die Post, in Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern mindestens eine Filiale zu betreiben. Diese Vorgaben hält das Unternehmen schon seit Jahren nicht ein. So gab es nach Angaben der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr in Deutschland 141 unbesetzte Pflichtstandorte - darunter 16 in Niedersachsen. Laut Bundesnetzagentur werden derzeit weitere Anträge zur Zulassungen von Automatenfilialen geprüft.

