Gemüse auf der A33 - Autobahn nach Lkw-Unfall gesperrt Stand: 09.09.2024 13:36 Uhr Auf der A33 ist am Morgen ein mit Gemüse beladener Lkw umgekippt. Die Autobahn südlich von Osnabrück bleibt wohl bis zum Mittag in beide Richtungen gesperrt. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Laut Polizei war Montagfrüh ein Lkw in nahe der Anschlussstelle Borgloh/Kloster Oesede beim Überholen von einem anderen Fahrzeug leicht touchiert worden. Der mit Gemüse beladene Laster kippte in der Folge auf die Seite und blockiert seitdem beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Osnabrück. Weil auch die Mittelleitplanke auf mehrere Dutzend Meter Länge beschädigt wurde, ist auch die Gegenrichtung gesperrt.

Polizei: A33 wohl erst am Mittag wieder frei

Die Bergung gestaltet sich aufwendig. Die Arbeiten werden sich noch länger hinziehen, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Morgen. Nach ersten Schätzungen soll der Bereich erst am Mittag wieder freigegeben werden. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch auf den Umleitungen kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.09.2024 | 08:30 Uhr