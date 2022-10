Geldautomatensprengungen: Osnabrück wird neue Zentralstelle Stand: 05.10.2022 12:58 Uhr Wenn künftig ein Geldautomat in Niedersachsen gesprengt wird, soll der Fall auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft Osnabrück landen. Noch in diesem Jahr soll die Behörde Zentralstelle werden.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) will damit verhindern, dass Informationen für die Ermittlungen verloren. Parallelen und gemeinsame Strukturen bei den vielen Fällen sollen besser erkannt werden, wenn die Fäden bei einer Behörde zusammenlaufen. Nach Angaben eines Ministeriums-Sprechers geht es beispielsweise um die organisierte Mietwagen-Szene. Denn die Täter flüchten immer mit besonders schnellen Autos. Dass bestimmte Autovermieter dabei immer wieder auftauchten, falle nur auf, wenn die Verfahren zentralisiert bearbeitet werden, so der Sprecher.

VIDEO: Geldautomaten-Sprengungen: Welche Konsequenzen ziehen Banken? (26.08.2021) (4 Min)

48 gesprengte Geldautomaten bis Ende September

Im vergangenen Jahr wurden in Niedersachsen 55 Geldautomaten gesprengt. In diesem Jahr zählten die Behörden landesweit bis Ende September bereits 48 Fälle. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ist bereits eng mit den europäischen Behörden und Ermittlern in den Niederlanden vernetzt. In den meisten Fällen reisen die Täter von Niedersachsens Nachbarland ein. Noch bis zum Jahreswechsel soll es laut Ministerium einen Erlass geben, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück zentral alle Fälle übernimmt.

Fünf Zentralstellen zu anderen Themenkomplexen

Die Strategie, Ermittlungsarbeit in einem Themenbereich zu bündeln, ist nicht neu. In Niedersachsen gibt es bereits fünf weitere Zentralstellen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ist zum Beispiel für Landwirtschaftsangelegenheiten zuständig und Göttingen für Hasskriminalität im Internet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.10.2022 | 13:00 Uhr