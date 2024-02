Stand: 15.02.2024 08:08 Uhr Geldautomat in Wallenhorst gesprengt - ist Gebäude noch stabil?

In Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geldautomat einer Sparkassenfiliale gesprengt worden. Die bisher unbekannten Täter seien anschließend mit dem Auto geflohen, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle Osnabrück. Ob und wie viel Bargeld gestohlen wurde, sei noch unklar - zuerst müsse der Tatort gesichert werden. Ein Statiker soll im Laufe des Morgens prüfen, ob das Gebäude nach der Sprengung noch stabil steht.

Karte: Hier gab es seit 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min