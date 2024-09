Stand: 04.09.2024 09:22 Uhr Geldautomat in Papenburg gesprengt: Polizei sucht Fluchtauto

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Papenburg sucht die Polizei nach dem Fluchtauto. Nach Angaben der Beamten passierte die Tat im Einkaufszentrum "Deverpark" am 29. August in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr. Demnach nutzen die Täter möglicherweise eine hochmotorisierte, dunkle Limousine, mutmaßlich der Marke Mercedes-Benz mit emsländischem Kennzeichen. Der Wagen könnte Zeugen in der Nähe des Tatortes aufgefallen sein, so ein Sprecher der Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Osnabrück unter der Rufnummer (0541) 327 61 20 entgegen. Die dortige Zentrale Kriminalinspektion und die Staatsanwaltschaft Osnabrück setzen zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen Sondereinheiten ein. So waren bei Polizeiaktionen mehrfach Beschuldigte in Deutschland und den Niederlanden festgenommen und verurteilt worden.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

