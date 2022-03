Stand: 09.03.2022 17:16 Uhr Geldautomat in Nordhorn gesprengt: Verdächtiger gefasst

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht zu Mittwoch in Nordhorn (Grafschaft Bentheim), hat die niederländische Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Er sei noch in der Nacht in der Nähe der Stadt Deventer gefasst worden, so eine Sprecherin der Polizei in der Grafschaft Bentheim. Ob der Mann tatsächlich an der Sprengung in Nordhorn beteiligt war, sei noch unklar. Der Geldautomat wurde durch die Explosion völlig zerstört. Auch umliegende Häuser und Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Täter waren mit einem Auto in die Niederlande geflüchtet.

