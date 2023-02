Stand: 22.02.2023 05:50 Uhr Geldautomat in Melle gesprengt - Verdächtige festgenommen von Segebade

In Melle (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei nahm wenig später zwei Verdächtige in Wettrup (Landkreis Emsland) fest. Wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte, wurden zwei Polizisten verletzt, als ihr Streifenwagen während der Verfolgung verunglückte. Weitere Details wollte die Polizei am Mittwochmorgen noch nicht mitteilen. Die Sprengung erfolgte gegen 2.40 Uhr. Die Polizei sichert derzeit Spuren und sucht nach weiteren Verdächtigen.

