Stand: 15.11.2021 08:34 Uhr Geldautomat im Emsland gesprengt - Heftige Explosion

Drei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in der Samtgemeinde Nordhümmling im Emsland einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei Papenburg befindet sich der Geldautomat in Bockhorst an einem Wohnhaus. Die Explosionen seien so heftig gewesen, dass die Polizei das Gebäude noch nicht betreten konnte. Feuer brach aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses seien unverletzt. Zeugen hätten die Täter in einem Auto flüchten sehen. Ob Geld erbeutet wurde, dazu gab es zunächst keine Angaben.

Weitere Informationen Geldautomaten-Sprengung: Polizei deckt Banden-Strukturen auf Niedersachsens Innenminister Pistorius lobte die Kooperation der Osnabrücker Ermittler mit niederländischen Kollegen. (30.09.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.11.2021 | 06:30 Uhr