Stand: 27.05.2022 08:41 Uhr Geldautomat gesprengt: Teile von Bad Iburg haben kein Gas

Teile der Kleinstadt Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) haben aktuell kein Gas. Nach ersten Informationen der Polizei müssen dort sicherheitshalber Leitungen kontrolliert werden. In der Nacht zu Freitag um etwa halb vier sei in Bad Iburg ein Geldautomat gesprengt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Täter sind auf der Flucht. Möglicherweise wurden bei der Sprengung Gasleitungen beschädigt, dies wird derzeit geprüft. Wie lange das Gas abgeschaltet bleiben muss, konnte die Polizei nicht sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.05.2022 | 08:30 Uhr