Stand: 02.10.2021 15:23 Uhr Gehrde: Tausende Hühner bei Stallbrand getötet

Bei einem Brand in einem Geflügelzuchtbetrieb bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) sind am Samstagmorgen Tausende Hühner verendet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte eine von zehn Stallanlagen in der Gemeinde Gehrde Feuer gefangen. Insgesamt 19.000 Tiere waren betroffen: 5.000 Hühner seien sofort tot gewesen, die anderen hätten getötet werden müssen, so die Sprecherin. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

