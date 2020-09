Stand: 28.09.2020 06:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gegner sehen Wippingen auf Liste möglicher Endlager

Atomkraftgegner im Emsland rechnen damit, dass der Salzstock bei Wippingen heute von der Bundesgesellschaft für Endlagererung (BGE) als möglicher Standort für ein deutsches Endlager benannt wird. In den 1970er-Jahren war Wippingen neben Gorleben bereits in die engere Wahl gekommen. Bereits damals gab es breite Proteste: Parteiübergreifend stemmten sich Lokalpolitiker, Bauernverbände und Landjugend in einer Bürgerinitiative gegen die Pläne eines Endlagers, 1976 nahmen rund 800 Fahrzeuge an einer Trekkerdemo in Wippingen teil. Jan Deters von der Bürgerinitiative rechnet nach der heutigen Veröffentlichung der möglichen Standorte wieder mit Protesten in der Region. Die Initiative Atomkraftgegner im Emsland will am Mittag Landrat Marc-André Burgdorf symbolische Atomfässer übergeben.

