Gegen Rheinmetall: Protestaktion vor VW-Werk in Osnabrück

Sieben Aktivistinnen und Aktivisten der Natur- und Umweltschutzorganisation "Robin Wood" haben am Montagvormittag auf dem Gelände des VW-Werks in Osnabrück demonstriert. Nach Angaben der Organisation richtete sich der Protest gegen einen möglichen Umbau des Werks: Der Rüstungskonzern Rheinmetall hatte Interesse an einer möglichen Produktion von Waffen und militärischem Gerät in Osnabrück bekundet. Berichte über ein Aus des Osnabrücker Werks hatte Volkswagen jedoch zurückgewiesen. Laut Polizei kletterten zwei der Protestierenden auf Laternenmasten und spannten dort ein Plakat mit der Aufschrift "ÖPNV statt Panzer". Die Protestaktion sei friedlich verlaufen, so ein Polizeisprecher.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW Osnabrück