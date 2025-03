Stand: 30.03.2025 11:13 Uhr Gegen Baum geprallt: 31-Jährige bei Wagenfeld schwer verletzt

In der Nacht zu Sonntag ist eine 31-Jährige auf dem Weg nach Wagenfeld (Landkreis Diepholz) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei sei sie schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr an der Unfallstelle. Die Frau sei vom Dümmer See gekommen, dann zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten und anschließend frontal mit dem Baum kollidiert. Nach Angaben des Sprechers konnte die Feuerwehr die Frau schnell aus dem Wagen befreien. Demnach war sie ansprechbar und nicht in dem Auto eingeklemmt, sondern lediglich eingeschlossen, hieß es. "Sie hat verdammt viel Glück gehabt", sagte der Sprecher. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.

